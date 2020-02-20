Самолет с эвакуированными украинцами кружит над Харьковской областью (фото)

19 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

Самолет из китайского города Ухань с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту, прибытие которого ожидается в аэропорту «Борисполь», задерживается.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет должен был прибыть в 8.00, однако на информационном табло терминала F аэропорта "Борисполь" показано, что прилет самолета рейса PQ 7302 задерживается до 8:31. Это время постоянно меняется.

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В то же время, как свидетельствуют данные отслеживания полетов самолетов на ресурсе FlightRadar24, самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ 7302 сначала следовал в направлении Харькова, но пока он кружит в Харьковской области.

Сейчас ситуация в аэропорту "Борисполь" спокойная.

Кроме журналистов, правоохранителей и персонала в терминале F никого нет.

Возле терминала также не наблюдается присутствие представителей ГСЧС и медиков.

Как ранее сообщала авиакомпания SkyUp, паспортный контроль и таможенные формальности выполнят у трапа самолета. Затем пассажиров, экипаж и всех, кто с ними контактировал, отправят на 14-дневную обсервацию - усиленное медицинское наблюдение.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку. Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев.

Всего на борт допущено 73 человека. После прибытия в Украине они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.