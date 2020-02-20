Обнаружена польза плотного завтрака

Что лучше: плотно завтракать или обедать, выяснили ученые.

Немецкие ученые выяснили, что максимально плотный завтрак позволяет самым лучшим образом снизить вес и избежать ожирения.

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Исследователи отметили, что завтрак должен быть более плотным, чем обед. Об этом пишет Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism.

Так, группа ученых провела эксперимент с участием мужчин. Их поделили на группы: в одной дневной рацион состоял из легкого завтрака и плотного обеда, в другой - из плотного завтрака и низкокалорийного обеда. Общее количество пищи было одинаковым.

Специалисты обнаружили, что привычка начинать день с максимально насыщенного питательными веществами завтрака лучше всего разгоняет метаболизм и снижает вес.

Максимально плотный прием пищи содействовал тому, что организм тратил утром в 2,5 раза больше энергии на разогрев, чем днем.

Ранее специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше всего отказаться для профилактики рака.