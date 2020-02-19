Во Франции бесплодна из-за рака женщина смогла родить благодаря новой технологии

Врачи вовремя посоветовали пациентке изъять и заморозить определенное количество ее яйцеклеток.

Во Франции женщина, которая стала бесплодной после курса лечения рака, смогла все же родить ребенка. Это стало возможным, потому что врачи еще пять лет назад изъяли ее яйцеклетки и заморозили.

Как пишет The Guardian, специалисты в сфере планирования семьи в клинике Университета Антуа Беклера говорят, что родился здоровый мальчик, которого родители назвали Жюль. Он стал первым ребенком, который появился на свет благодаря новой процедуре.

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«Мы не знали наверняка, смогут ли эти замороженные яйцеклетки выжить и сохранить свой потенциал для беременности и рождения естественным путем», - сказал глава отделения репродуктивной медицины и защиты фертильности в клинике Мишель Гринберг.

«Для нас это стало приятным сюрпризом», - сказал он.

Женщине, имя которой не разглашается, предложили консультацию по фертильности перед тем, как она должна была пройти курс химиотерапии для лечения рака груди в 29-летнем возрасте. Препараты, которые используются в таких случаях, могут серьезно повлиять на способность иметь детей. Врачи отвергли стандартную процедуру с применение гормонов для стимулирования яичников, чтобы они начали вырабатывать половые клетки. Они объяснили, что это может также заставить рак вырасти. Другим вариантом было удалить и заморозить ткани яичников пациентки, чтобы потом вживить их обратно. Однако, женщина отказалась, потому что операция была слишком инвазионная.

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Вместо этого она избрала метод сбора яйцеклеток на ранней стадии. После этого их мгновенно заморозили в лаборатории с помощью азота, чтобы сократить возможность образования ледяных кристаллов, которые уничтожат клетки.

После того, как пациентка одолела рак, она обнаружила, что больше не может забеременеть. Поэтому вернулась в клинику по помощь. Команда Гринберга разморозила семь яйцеклеток, шесть из которых пережили процедуру. Их оплодотворили, но лишь одна из них смогла развить здоровый эмбрион, повысив шансы на успешную беременность. Мальчик родился, когда женщине было 34 года. Гринберг сказал, что хоть процедура не слишком эффективна, она все же может помочь некоторым женщинам родить детей, когда все другие варианты исчерпаны.