Китайский коронавирус: в Сингапуре заболели уже 84 человека

В то же время 34 пациента полностью поправились и были выписаны из больниц.

В Сингапуре увеличилось количество инфицированных коронавирусом СOVID-19.

Об этом сообщает CNA со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что сегодня подтверждены 3 новых случая. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Сингапуре увеличилось до 84 человек, 4 из которых находятся в критическом состоянии.

В то же время, 34 пациента полностью поправились и были выписаны из больниц. Среди выздоровевших – 66-летний мужчина, у которого месяц назад первым диагностировали коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирус в Сингапуре диагностировали у годовалого ребенка, эвакуированного из китайского Уханя.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.