Смертельный коронавирус добрался до Ирана: подтверждены два случая инфицирования
Иранские власти сообщили о подтверждении двух случаев заражения смертельным коронавирусом, которые зафиксированы в стране.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полуофициальное информагентство ISNA. Оба случая подтвердили в течение последних двух дней.
В частности, их зафиксировали в центральной провинции Кум. Обоих больных поместили на карантин. Сейчас медики проводят ряд анализов, о результатах которых власть обещает заявить позже.
В аэропортах страны усилены меры инфекционной безопасности.
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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
По последним данным, количество смертей от коронавируса превысило 2 тысячи.