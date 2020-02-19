Коронавирус на лайнере Diamond Princess выявлен уже у 621 человека

Всего на борту судна находились 3 700 человек из 56 стран мира.

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Японии, коронавирус обнаружили еще у 79 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Таким образом, общее число инфицированных выросло до 621.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Сегодня, 19 февраля, пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.