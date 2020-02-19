20 февраля приостанавливается пропуск через границу РФ граждан Китайской Народной Республики, въезжающих в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности.

Россия ограничила пропуск граждан Китая на свою территорию из-за коронавируса.

Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

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«В соответствии с распоряжением правительства РФ, 20 февраля временно приостанавливается пропуск через государственную границу Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики, въезжающих на территорию нашей страны в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, с 19 февраля китайским гражданам не выдаются въездные визы в Россию соответствующих категорий», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данные меры носят исключительно временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объявленным Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения.

При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

Российская сторона поддерживает усилия китайских партнеров по противодействию эпидемии, выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат, заверяют в правительстве РФ.