Врач Комаровский объяснил, когда лучше укладывать ребенка спать
17:23, 19 февраля 2020Зарубежные новости
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Правильное время для детского ночного сна - это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе, подчеркнул педиатр.
Когда лучше всего укладывать малыша спать, решают родители / фото pixabay.com
Не существует конкретного времени, которое считается правильным для того, чтобы укладывать ребенка спать.
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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский доктор Евгений Комаровский.
"... Несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21:00 или в 22:00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10:00, значит, купать ребенка самое время в 24:00, чтобы дружно заснуть после этого купания", - отметил педиатр.
Комаровский подчеркнул, что с самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи.⠀
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