Врач Комаровский объяснил, когда лучше укладывать ребенка спать

Правильное время для детского ночного сна - это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе, подчеркнул педиатр.

Не существует конкретного времени, которое считается правильным для того, чтобы укладывать ребенка спать.

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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский доктор Евгений Комаровский.

"... Несмотря на многочисленные разговоры о том, что ребенка полезно укладывать спать в 21:00 или в 22:00. Полезно тогда, когда это удобно его родителям. И если папе на работу к 10:00, значит, купать ребенка самое время в 24:00, чтобы дружно заснуть после этого купания", - отметил педиатр.

Комаровский подчеркнул, что с самого рождения ребенок должен жить интересами семьи и подчинять свой режим интересам семьи.⠀

Ранее Евгений Комаровский объяснил, стоит ли отказываться от молока и молочных продуктов.