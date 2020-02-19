В Южной Корее зафиксировали еще 20 случаев заражения коронавирусом

11:54, 19 февраля 2020
Зарубежные новости
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Вспышку коронавируса зафиксировали в Южной Корее / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Yonhap News, большинство новых пациентов посещали церковные службы. Это вызывает опасения, что число больных будет расти, несмотря на ужесточение мер карантина. 

Отмечается, что 31-й южнокорейский больной вероятно стал “супер распространителем” болезни. Специалисты полагают, что он заразил по меньшей мере 15 человек и вступил в контакт со 166 людьми. Это 61-летняя женщина, жительница Тэгу. 

Напомним, пневмонию неизвестного происхождения впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. Ее вызывает коронавирус нового типа, которому ВОЗ дала название COVID-19.

По состоянию на утро 19 февраля жертвами коронавируса COVID-19 в мире стали более 2 тысяч человек, а число зараженных составляет уже 75 тысяч человек. 

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