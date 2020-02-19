Эксперты: почему стратегия ВОЗ против табака подходит не всем курильщикам

Исследователи, ученые и врачи обсудили факторы развития неинфекционных заболеваний (НИЗ) на Конференции по уменьшению вреда, состоявшейся в Париже 2-3 февраля.

Центральной темой обсуждения стала концепция уменьшения вреда (Harm Reduction), основанная на снижении влияния на здоровье факторов риска: употребления алкоголя, курения сигарет и отсутствия физической активности. Неинфекционные заболевания (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, диабет) – основная группа болезней, которые возникают в результате наличия этих факторов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от НИЗ ежегодно умирает 41 млн человек, что составляет 71% всех случаев в структуре смертности. Для сокращения распространения НИЗ, на Конференции обсуждались способы их профилактики.

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Было определено, что одним из главных факторов их развития является курение ­– ежегодно 7,2 млн умирает от его последствий. Как показывает мировой опыт и научные исследования, использование альтернативных продуктов может «снизить уровень долгосрочных и связанных с курением хронических заболеваний». Например, электронные системы доставки никотина. В таких устройствах табак не горит, а нагревается, что исключает выделение до 90-95% вредных веществ в сравнении с сигаретами.

Применение альтернативных продуктов – инновационный, но спорный вопрос. ВОЗ все еще не признает электронные системы доставки никотина как безопасную альтернативу курению. Однако, эксперты оспорили данную позицию.

По мнению Питера Харпера, онколога из Великобритании, стратегия ВОЗ против табака выступает исключительно за фармакологическое лечение никотиновой зависимости под медицинским наблюдением, что подходит далеко не всем: хоть альтернативы сигаретам нельзя назвать полностью безопасными, они значительно более эффективны.

Данной позиции придерживается Тарик Сафват, профессор пульмонологии Каирского университета. Он поднял вопрос, почему сектор здравоохранения отвергает инновации в табаке: «Мы приняли дисковые тормоза, ремни или подушки безопасности в автомобилях. Почему бы не принять никотиновую жвачку, пластыри или другие альтернативы, что работают для тех курильщиков, которые хотят бросить курить, но не могут сделать это самостоятельно».

Несмотря на видимые улучшения показателей здоровья у курильщиков, перешедших на альтернативные продукты, их использование не стоит приравнивать к полному отказу от курения. Поэтому если вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, а если бросить не получается, то рассмотрите альтернативные продукты.