Лайнер Diamond Princess после карантина покинули первые пассажиры

Сойти на берег позволят лишь тем людям, у которых вирусный тест показал негативный результат и симптомов болезни нет.

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали покидать его борт после двухнедельного карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Как сообщает BBC, по состоянию на 19 февраля заражение зафиксировано у 542 пассажиров и членов экипажа корабля. Это самый большой очаг заражения болезнью за пределами материкового Китая.

Отмечается, что сойти на берег позволят лишь тем людям, вирусный тест показал негативный результат и симптомов болезни нет. Пассажиры, которые находились в каютах с зараженными людьми, останутся на дополнительный карантин, даже если их вирусные тесты были негативными.

При этом, власти ряда стран эвакуировали с лайнера своих граждан еще несколько дней назад.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа.

У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.