В Германии назвали неэффективным обследование на коронавирус перед эвакуацией людей из Китая

Помимо неэффективности процесса скрининга, авторы исследования обнаружили, что вирус потенциально может распространяться теми, кто проявляет легкие симптомы.

В Германии проанализировали методику скрининга на выявление коронавируса COVID-19, которую применяют перед эвакуацией граждан других стран из Китая, и она оказалась неэффективной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ, опубликованный в медицинском журнале, передает НВ.

Исследователи оценили процесс скрининга 126 человек, эвакуированных в Германию из Уханя, Китай. Все они покинули Ухань 1 февраля и перед эвакуацией были обследованы на наличие симптомов и клинических признаков инфекции.

В итоге два человека оказались заражены китайским коронавирусом. По словам исследователей, процесс скрининга на основе симптомов оказался неэффективным при обнаружении вируса.

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По прибытии в Германию 10 из пассажиров были переведены в клинику Франкфурта, и у всех результат на коронавирус оказался отрицательным.

Остальные 116 пассажиров прошли еще одно медицинское обследование, а у одного пассажира была повышенная температура и кашель. Однако коронавирус у этого пациента не обнаружили.

Из оставшихся 115 пациентов 114 дали согласие на мазок для тестирования на коронавирус. У двоих оказался положительный результат, и они были изолированы. У одного пациента была слабая сыпь и боль в горле.

По словам исследователей, два изолированных пациента были "здоровы" - у них не было температуры в течение семи дней после госпитализации.

Помимо неэффективности процесса скрининга, авторы обнаружили, что вирус потенциально может распространяться теми, кто проявляет легкие симптомы: "Выделение потенциально инфекционного вируса может происходить у людей, у которых нет лихорадки и нет признаков или есть только незначительные признаки инфекции".

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на эвакуацию украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции.

Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.