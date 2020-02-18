Смертельный коронавирус: Россия закрыла въезд гражданам из Китая

Пропуск граждан Китая через российскую границу будет приостановлен с 20 февраля.

Россия временно приостанавливает въезд граждан Китая, которые направляются с целью осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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Отмечается, что пропуск граждан Китая через границу России будет приостановлен, начиная с полуночи 20 февраля.

Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию с целью осуществления трудовой деятельности граждан Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, которые находятся за пределами РФ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

По состоянию на утро 18 февраля жертвами коронавируса в мире стали 1 873 лица. В то же время 12 803 инфицированных удалось вылечить.