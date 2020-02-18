Генсек ООН заверил, что вопрос с эпидемией коронавируса контролируется

Антониу Гутерриш указал на необходимость проявления международной солидаризации для борьбы с коронавирусом в странах, где сфера здравоохранения менее развита.

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-2019 «не выходит из-под контроля».

Об этом сообщает Associated Press.

Однако он также отметил, что коронавирус при это создает «очень опасную ситуацию».

Генсек ООН добавил, что это связано с высокими рисками более масштабного распространения вируса.

Также Гутерриш указал на необходимость проявления международной солидаризации для борьбы с коронавирусом в странах, где сфера здравоохранения менее развита.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 18 февраля в Китае количество погибших в результате инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет более 1 тыс. 870 человек. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 72 тыс. 528, выздоровели - 12 тыс. 552 человека.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 смертность составляет около 3%.