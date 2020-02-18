Число инфицированных коронавирусом на борту Diamond Princess превысило 540 - СМИ

Ранее сообщалось о 349 случаях инфицирования COVID-2019 на лайнере.

Число инфицированных новым коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, достигло 542.

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Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Японии, передает Радио Свобода. Также сообщается, что в Китае по состоянию на утро 18 февраля количество подтвержденных случаев больных коронавирусом превысило 72 тыс., умерли 1868 человек.

Как сообщал УНИАН, на борту судна Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец, на следующий день стало известно о еще одном инфицированном украинце.

Ранее сообщалось о 349 случаях инфицирования COVID-2019 на круизном лайнере Diamond Princess.