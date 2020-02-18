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Второй россиянин заразился коронавирусом

15:28, 18 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства России в Японии. Коронавирус диагностировали у супруга россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса 17 февраля.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально",- говорится в сообщении.

17 февраля стало известно, что россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

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