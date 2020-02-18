Второй россиянин заразился коронавирусом
15:28, 18 февраля 2020Зарубежные новости
346 0
Россиянин чувствует себя нормально, сообщают в посольстве.
REUTERS
Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.
Читайте такжеГлавврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса
Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства России в Японии. Коронавирус диагностировали у супруга россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса 17 февраля.
"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально",- говорится в сообщении.
17 февраля стало известно, что россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter