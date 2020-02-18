Четверо из пяти больных коронавирусом переносят заболевание легко - ВОЗ

В ВОЗ считают, что COVID-19 не такой смертоносный, как другие коронавирусы.

Коронавирус COVID-19, от которого в Китае умерли уже 1800 человек, вызывает лишь легкое заболевание у четырех из пяти людей, которые заражаются ним.

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Как сообщает Guardian, к такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения.

“Становится ясно, что COVID-19 не такой смертоносный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS.”, - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, сейчас чиновники начинают получать более четкую картину вспышки болезни. Новые выводы делаются на основании данных китайской власти по 44 тысячам эпизодам заболевания COVID-19 в провинции Хубей, где началась вспышка болезни.

По состоянию на утро, 18 февраля, жертвами COVID-19 в мире стали 1 873 людей. Общее число заболевших превысило 72 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.