Выявлен первый случай заражения коронавирусом гражданки России – СМИ
У гражданки России, находящейся на японском круизном лайнере Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19.
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Отмечается, что это первый известный случай заражения новым коронавирусом российской гражданки – как на лайнере, так и вообще.
На борту лайнера, который уже почти 2 недели находится на карантине в порту Иокогамы, каждый день растёт число выявленных случаев инфекции среди пассажиров. И членов экипажа. Сейчас их число достигло 454, за последние сутки выявлено 99 новых случаев инфицирования.
Россиянка с коронавирусной инфекцией, как сообщается, будет доставлена в больницу в Японии.
Как известно, в России ранее были выявлені два случая заражения коронавирусом, однако оба заболевшие были гражданами Китая, и оба они уже вылечились.
Накануне с борта "Даймонд Принсес" были эвакуированы более 400 граждан США. Их на специальном самолёте доставили на военную базу в Соединённых Штатах, где их ждёт ещё один 14-дневный карантин. Сообщается, что у 14 эвакуированных американцев зафиксировано заражение коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, на борту судна Diamond Princess, которое с 4 февраля стоит на карантине в японском порту Иокогама в связи со случаем заражения коронавирусом, находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.
Карантин продлится до 19 февраля.
9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.
10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.