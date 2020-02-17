США отправили на карантин эвакуированных из Diamond Princess американцев

14 граждан, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, перевозили в специальных зонах самолета.

Соединенные Штаты Америки эвакуировали более 300 американцев из лайнера Diamond Princess и отправили их на 14-дневный карантин.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Отмечают, что 14 граждан, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, перевозили отдельно от других пассажиров в специальных зонах самолета.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне находились 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.