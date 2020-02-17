В Минздраве назвали процент смертности от нового коронавируса

В течение последних четырех дней темпы распространения коронавируса снизились.

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 смертность составляет около 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сегодня мы имеем процент смертности до 3%, но это оперативные данные. Более подробные данные получим в конце месяца, когда будет собрана вся официальная статистика», - сказал Ляшко.

По его словам, данные по детальным случаям вычисляются с начала эпидемии, то есть с начала января.

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Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано уже 71 тыс. 710 больных ОРВИ, вызванных коронавирусом. Вместе с тем, в течение последних четырех дней ежедневно фиксируется тенденция к сокращению количества выявленных случаев инфицирования. С 1 января по сегодняшний день зафиксировано 1 тыс. 775 летальных случаев, и, по данным китайских медиков, более 11 тыс. человек выздоровели.

Как сказал Ляшко, в Украине пока не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Говоря об украинском на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, он отметил, что у двух из них была диагностирована эта болезнь, и они находятся в больницах в районе Иокогама.