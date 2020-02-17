В Сингапуре коронавирус диагностировали у годовалого ребенка

Малыш ранее был эвакуирован из китайского Уханя.

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о новых случаях инфицирования коронавирусом из китайского Уханя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Отмечается, что заражение коронавирусом подтвердили у годовалого ребенка. Малыш находился в Ухане, откуда его вместе с группой сингапурцев эвакуировали 9 февраля. На тот момент у ребенка не было никаких симптомов коронавируса. После возвращения в страну малыша поместили на карантин. Сейчас он находится в изоляторе детской больницы.

Второй инфицированный 35-летний житель Сингапура, который в Китае не был. В этом случае коронавирус передался от человека к человеку. Инфицированный находится в изоляторе в Национальном центре инфекционных заболеваний.

В сингапурском министерстве добавили, что всего в стране заразились 77 человек. В частности, четверо находятся в критическом состоянии. Выздоровели 24 человека, еще более 2300 человек находятся на карантине.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

По состоянию на утро 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни умерли 1770 человек.