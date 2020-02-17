Убийственный коронавирус: в Китае начнут обеззараживать деньги

Купюры планируют обрабатывать ультрафиолетовым светом или под воздействием высоких температур.

Центральный банк Китая решил обеззараживать деньги для борьбы с распространением смертельного коронавируса, пишет издание Quartz.

Отмечается, что это решение вынужденное из-за стремительного распространения коронавируса - сейчас зарегистрировано более 71 тысячи случаев инфицирования. Вирус унес жизни более 1770 человек.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор не известно, как долго вирус может выживать на поверхностях и объектах, в частности, деньгах. По предварительной информации, он может жить в течение нескольких часов. Обезвредить его могут основные средства дезинфекции.

Купюры планируют обрабатывать ультрафиолетовым светом или под воздействием высоких температур. После этого деньги будут опечатаны на одну-две недели, прежде чем вернут их к обращению. В Центробанке также сообщили, что по возможности будут предоставлять новые купюры.

Решаем очищать деньги может быть оправданным.В 2017 году ученые провели исследование. Оно показало, что на поверхности купюр живет около 397 видов бактерий.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавірусної инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.