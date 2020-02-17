Ученые назвали частую причину проблем с сердцем

Плохое качество сна приводит к чрезмерному потреблению пищи, выяснили ученые.

Американские ученые определили, что плохой сон - частая причина переедания, ожирения и риска сердечных заболеваний.

В исследовании приняли участие 95 женщин 20-76 лет, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В ходе исследования рассматривалось качество сна, время, необходимое для засыпания, и бессонница. Также женщин спросили, какие продукты они употребляли в течение года.

Оказалось, что участницы, которые дольше засыпали, потребляли больше калорий и ели больше пищи. Таким образом, ученые выяснили, что плохое качество сна приводит к чрезмерному потреблению пищи. А это чревато ожирением и как следствие - сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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