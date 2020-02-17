Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

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Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии в Facebook. "В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее были зафиксированы два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших в Россию граждан КНР.

Заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.