Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
12:14, 17 февраля 2020Зарубежные новости
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В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.
Круизный лайнер Diamond Princess / REUTERS
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.
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Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии в Facebook. "В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее были зафиксированы два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших в Россию граждан КНР.
Заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.
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