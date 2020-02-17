В посольстве заявили, что пока не собираются эвакуировать украинцев с лайнера Diamond Princess

В ведомстве отметили, что "все украинцы являются членами экипажа судна".

Пока что Украина не намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама из-за вспышки китайского коронавируса нового типа.

Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии, пишет hromadske.

Читайте такжеКанада эвакуирует своих граждан с помещенного на карантин лайнера Diamond PrincessВ посольстве объяснили, что об эвакуации своих граждан с лайнера заявили лишь несколько стран (среди них США и Канада), но в целом на лайнере находятся представители более 50 стран.

«У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, которые являются пассажирами, а все украинцы являются членами экипажа судна», – отметила представитель посольства.

В посольстве также добавили, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. Там добавили, что сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее УНИАН сообщал, что на лайнере Diamond Princess зафиксировали еще 70 случаев заражения коронавирусом.