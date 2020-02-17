Эпидемия коронавируса: число заболевших в Китае превысило 70 тысяч человек, 1770 больных погибли

В то же время, из китайских больниц были выписаны 10 844 человека, которые справились с болезнью.

По итогам 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни скончались 1770 человек.

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Об этом сообщает “Синьхуа новости”, ссылаясь на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

В то же время, из китайских больниц были выписаны 10 844 человека, которые справились с болезнью. 17 февраля госпитали покинули 1425 выздоровевших пациентов.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. ВОЗ дала новому вирусу официальное название COVID-19.

Накануне в Госкомитете здравоохранения КНР заявили, что число смертей от болезни снижается уже третий день подряд. При этом, на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй, где началась вспышка болезни.