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Назван простой способ снизить давление

08:04, 17 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

По его словам, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба, пишет Focus.

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Он также советует добавить езду на велосипеде и бег трусцой, однако рекомендовал не перегружать организм.

Кроме того, эксперт рекомендует сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, есть побольше овощей.

Халь подчеркнул, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится на 50%.

Ранее врачи назвали снижающие давление продукты, среди них - грецкие орехи.

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