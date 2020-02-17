Назван простой способ снизить давление

Ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления.

Немецкий кардиолог Мартин Халь рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление.

По его словам, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба, пишет Focus.

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Он также советует добавить езду на велосипеде и бег трусцой, однако рекомендовал не перегружать организм.

Кроме того, эксперт рекомендует сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, есть побольше овощей.

Халь подчеркнул, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится на 50%.

Ранее врачи назвали снижающие давление продукты, среди них - грецкие орехи.