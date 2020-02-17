Назван простой способ снизить давление
08:04, 17 февраля 2020Зарубежные новости
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Ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления.
REUTERS
Немецкий кардиолог Мартин Халь рассказал о легком способе снизить высокое артериальное давление.
По его словам, ежедневная 15-минутная прогулка способствует снижению давления на пять-восемь миллиметров ртутного столба, пишет Focus.
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Он также советует добавить езду на велосипеде и бег трусцой, однако рекомендовал не перегружать организм.
Кроме того, эксперт рекомендует сократить потребление колбасы, сыра и хлеба, есть побольше овощей.
Халь подчеркнул, что если все пациенты с гипертонией будут помнить об этих правилах, то количество инсультов и сердечных приступов снизится на 50%.
Ранее врачи назвали снижающие давление продукты, среди них - грецкие орехи.
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