Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Тайване

Жертвой коронавируса Covid-19 стал 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В.

В Министерстве здравоохранения Тайваня подтвердили первую смерть от коронавируса Covid-19 в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Тайваня.

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Отмечается, что умер 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В. Погибший работал таксистом и в последнее время не был за пределами Тайваня.

Таким образом, это уже пятая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая. Ранее смерти от коронавируса зафиксировали в Гонконге, Филиппинах, Японии и во Франции.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

В Минздраве рассказали, что по состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировали более 69 000 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные.