В Малайзии обнаружили коронавирус у пассажирки лайнера Westerdam, которого не хотели принимать пять стран
16:47, 16 февраля 2020Зарубежные новости
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83-летняя пассажирка корабля сдала положительный тест на вирус Covid-19.
Иллюстрация / REUTERS
В Малайзии врачи диагностировали опасный коронавирус пассажирки лайнера Westerdam, которому ранее несколько стран отказали во въезде.
Об этом сообщает малайзийское издание Freemalaysiatoday.
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Отмечается, что 83-летняя пассажирка корабля сдала положительный тест на вирус Covid-19.
"Остальных пассажиров на круизном лайнере Westerdam, которые все еще находятся в Камбодже, не впустят в Малайзию, поскольку они, как считается, были в тесном контакте с пациенткой, которая сдала положительный тест", - отметил вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил.
Как ранее сообщал УНИАН, круизный лайнер Westerdam, который провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в пропуске в свои порты, прибыл в Камбоджу (Азия).
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