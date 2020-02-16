Смертельный коронавирус: Китай сообщил о двукратном сокращении доли тяжелобольных (фото)

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель по всей стране сократилась с 16 до 7,2% от общего числа зараженных.

Меры по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19 начинают действовать, заявил журналистам представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ми Фэн, пишет Reuters.

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По словам чиновника, увеличение объема медицинской помощи и профилактических мер в провинции Хубэй, которая стала очагом распространения инфекции, позволило избежать случаев, когда заболевание у пациентов достигает серьезной стадии. Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16 до 7,2% от общего числа зараженных.

Ведомство ранее отчиталось, что в Хубэе за минувшие сутки выявили 1843 новых случая заражения.14 февраля показатель составил 2420 человек, а 13-го — 4823. Таким образом, по оценке властей, число новых случаев коронавируса в провинции снижается третий день подряд, передает РБК.

В общей сложности число зараженных в КНР составило 68,5 тыс. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Всего погибли 1669 человек.

Накануне представитель комиссии Лянь Ваннянь заявил, что наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что в китайских провинциях, за исключением Хубэя, число подтвержденных случаев снижается десять дней подряд.