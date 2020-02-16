На лайнере Diamond Princess зафиксировали еще 70 случаев заражения коронавирусом

Судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля.

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама, зафиксировали еще 70 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на главу Минздрава Японии Катсунобу Като, таким образом всего на судне заболели уже 355 человек.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19). Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа. У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии начали частичную эвакуацию пассажиров с лайнера Diamond Princess.