Число смертей от коронавируса в Китае снижается третий день подряд

Общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, погибли 1665 человек.

За минувшие сутки от кононавируса COVID-19 в Китае погибли 142 человека, число смертей снижается уже третий день подряд. При этом, на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй, где началась вспышка болезни.

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Как сообщает DW, такие данные на утро 16 февраля привел Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

Между тем на круизном лайнере "Вестердам", которых ранее отказались принять пять стран, был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. В четверг лайнер приняла Камбоджа.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

ВОЗ дала новому вирусу официальное название COVID-19.