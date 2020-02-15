В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.

Жертвой стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй, заявила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, передает ВВС.

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Туристка прибыла во Францию 16 января и находилась в карантине в больнице с 25 января.

Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Отметим, что, по последним данным, более 67 тысяч человек инфицированы китайским коронавирусом, более 1,5 тысяч умерли. В то же время более 8 тысячам инфицированных удалось успешно выздороветь.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.