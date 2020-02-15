Свежие данные по китайскому коронавирусу: почти 67 тысяч человек инфицированы, более 1,5 тысячи умерли

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР составило 66 тыс. 492.

В Китае от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1523 человека.

По последним данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за сутки в стране зафиксирован 2 тыс. 641 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, а также 143 новых летальных случаях, сообщает агентство Синьхуа.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР составило 66 тыс. 492, вместе с тем 8 тыс. 096 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.