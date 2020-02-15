Свежие данные относительно китайского коронавируса: 67 тысяч человек инфицированы, более 1,5 тысячи умерли

Одновременно 8331 инфицированным удалось успешно выздороветь.

Количество людей, инфицированных китайским коронавирусом, возросло до 68 088. Большинство случаев — 66493 — зафиксированы на материковой части Китая, однако также известно о случаях инфицирования в около 30 странах.

Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет Громадське.

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Больше всего случаев заражения вне Китая зафиксировали в Сингапуре (67), Гонконге (56) Таиланде (33) и Японии (29). Также известно о 218 инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии. Среди них двое украинцев.

Известно также о 1526 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Большинство смертей (1523) зафиксировали на материковом Китае. Еще по одному смертельному случаю — на Филиппинах, в Гонконге и в Японии.

В то же время 8331 инфицированным удалось успешно выздороветь.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.