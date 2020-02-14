Число жертв коронавируса снова возросло (карта)

Лидером среди распространения вируса остается Китай.

От китайского коронавируса Covid-19 умерло 1383 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса, составленной учеными.

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Количество больных увеличилось до 64 тыс. 437. Число зараженных увеличились из-за использования нового метода диагностики инфицированных, что позволяет ускорить процесс выявления коронавируса.

Лидером среди распространения вируса остается Китай.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.