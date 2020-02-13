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Эпидемическая ситуация на судне, которое прибывает из Китая в Одессу, является благополучной – Кабмин

16:46, 13 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«У членов экипажа нет подозрения на коронавирус. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. Об этом официально сообщили представители компании CMA CGM санитарно-карантинного подразделения, что находится в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. По информации представителей компании, приняты соответствующие меры и ведется контроль за состоянием членов экипажа», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что судно CMA CGM URAL вышло из последнего порта Китая – Шекоу - 16 января 2020 года. До прибытия в Украине судно осуществляло меры к портам в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие в них признаков коронавирусной инфекции. Никакого подозрения не выявлено.

«Несмотря на максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирус 2019n-CoV и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также на проверки членов экипажа судна в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной», - уверяют в департаменте.

Кроме того, после прибытия судна в Одессу все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения.

«Будут проведены лабораторные исследования и тест на коронавирус. Санитарно-карантинные подразделения Минздрава, которые работают в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья экипажа», - подчеркнули в департаменте.

«Относительно сообщений на заболевания членов экипажа. Представители компании CMA CGM официально сообщили санитарно-карантинный подразделение, находятся в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. Они отметили, что у членов экипажа случаи заболевания ОРВИ. Приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием», - подытожили в Кабмине.

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