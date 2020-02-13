Эпидемическая ситуация на судне, которое прибывает из Китая в Одессу, является благополучной – Кабмин

В Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета министров уверяют, что у членов экипажа контейнеровоза CMA CGM URAL нет подозрения на коронавирус, все они после прибытия в украинский порт пройдут температурный скрининг.

Эпидемическая ситуация на судне CMA CGM URAL, которое прибывает сегодня из Китая в Одессу, является благополучной.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«У членов экипажа нет подозрения на коронавирус. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. Об этом официально сообщили представители компании CMA CGM санитарно-карантинного подразделения, что находится в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. По информации представителей компании, приняты соответствующие меры и ведется контроль за состоянием членов экипажа», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что судно CMA CGM URAL вышло из последнего порта Китая – Шекоу - 16 января 2020 года. До прибытия в Украине судно осуществляло меры к портам в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие в них признаков коронавирусной инфекции. Никакого подозрения не выявлено.

«Несмотря на максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирус 2019n-CoV и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также на проверки членов экипажа судна в предыдущих портах - эпидемическая ситуация на судне является благополучной», - уверяют в департаменте.

Кроме того, после прибытия судна в Одессу все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения.

«Будут проведены лабораторные исследования и тест на коронавирус. Санитарно-карантинные подразделения Минздрава, которые работают в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья экипажа», - подчеркнули в департаменте.

«Относительно сообщений на заболевания членов экипажа. Представители компании CMA CGM официально сообщили санитарно-карантинный подразделение, находятся в постоянном контакте с судном CMA CGM URAL. Они отметили, что у членов экипажа случаи заболевания ОРВИ. Приняты соответствующие меры и ведется контроль за их состоянием», - подытожили в Кабмине.