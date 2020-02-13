В ЕС боятся дефицита лекарств, вызванного вспышкой коронавируса

Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан призвал Еврокомиссию проанализировать ситуацию и предложить меры, которые могли бы способствовать решению этой проблемы.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) предупредил, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае может привести к дефициту лекарств в Европе, поскольку именно в КНР производится немало химических веществ для фармацевтической промышленности.

Об этом пишет DW.

"Довольно много активных ингредиентов для лекарств, производимых в Европе, поступают из Китая, в том числе и из провинции Хубэй (эпицентр распространения коронавирус. - Ред.)", - сказал министр в четверг, 13 февраля, перед встречей министров здравоохранения стран-членов ЕС в Брюсселе. Приостановление производства в Китае может через некоторое время иметь влияние на Европу, отметил Шпан, ведь доставка из КНР в ЕС контейнеров с нужными для фармпромышленности веществами может длиться до четырех недель.

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Шпан призвал Еврокомиссию проанализировать ситуацию и предложить меры, которые могли бы способствовать решению этой проблемы. Министр также выступил за лучшую координацию процедур выявления зараженных на коронавирус в ЕС.

Напомним, что общее число умерших от коронавируса только на материковой территории Китая составляет 1350 человек. 1310 из них проживали в провинции Хубэй. Общее количество подтвержденных диагнозов в этой провинции, которая является эпицентром распространения коронавируса, составляет 48 208 случаев.