В Японии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Жертвой коронавируса COVID-19 стала 80-летняя женщина в префектуре Канагава.

Власти Японии сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай смерти человека от нового китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает National Post.

Читайте такжеУченые объяснили, как долго коронавирус живет на вещах

По словам японского министра здравоохранения Кацунобу Като, жертвой коронавируса стала 80-летняя женщина в префектуре Канагава. Эта префектура граничит со столичным регионом Токио.

Никаких других подробностей министр не предоставил.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.

По состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано более 60 тысяч лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 369 – летальные.