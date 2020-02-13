В ВОЗ заявили, что коронавирус еще "может развиваться в любом направлении"

В ВОЗ отметили, что количество заражений в Китае стабилизировалось, но говорить о замедлении эпидемии еще слишком рано.

В провинции Хубэй зарегистрировано 242 новых смертельных случая нового коронавируса, что стало наибольшим показателем за один день. Также в провинции, ставшая эпицентром эпидемии, резко - почти на 15 тыс. возросло количество выявленных зараженных.

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Скачок в показателях коронавируса в Китае связывают с расширением определения диагноза болезни и с использованием быстрых способов диагностирования, передает Голос Америки. Это дает основания специалистам предполагать, что последние данные показывают не новый взрыв распространения коронавируса, а то, что до сих пор статистика наверняка была занижена.

Государственные СМИ в Китае сообщают, что пекинское руководство отстранило от должностей секретаря комитета коммунистической партии провинции Хубэй и высшего партийного руководителя в столице провинции Ухань.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила , что количество заражений в Китае стабилизировалась, но также подчеркнула, что говорить о замедлении эпидемии еще слишком рано.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что показатели темпов распространения коронавируса “надо рассматривать очень осторожно”. “Вспышка все еще может развиваться в любом направлении”, - подчеркнул он.

Тедрос Адханом Гебрейесус также похвалил усилия Пекина, сказав, что “Китай делает много позитивного, что замедляет вирус”. “Важно, чтобы другие страны признали правильные шаги, а это признано, и чтобы другие могли брать опыт с того государства”, - сказал директор ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в мире насчитывают 60 тыс. людей с вирусом и большинство из них в Китае.