Ученые объяснили, как долго коронавирус живет на вещах

В организме животных микроорганизмы коронавируса могут жить даже более 28 дней.

Ученые обнаружили, что смертельный COVID-19 не похож на другие типы коронавируса и предположили, что он может находиться на вещах более двух недель.

Об этом сообщает Science alert.

Пока непонятно, может ли человек заболеть смертельной болезнью, прикоснувшись к зараженным вещам. Ученые признаются, что о COVID-19 знают немного.

Читайте также"Каждый день шансы уменьшаются": Нигерия не эвакуирует своих граждан из Хубэя (видео)

Исследуя природу типов коронавируса, исследователи обнаружили, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение 9 дней; в среднем – от 4 до 5 дней (на предметах из пластика, бумаги, дерева и стекла).

В организме животных микроорганизмы коронавируса могут жить даже более 28 дней.

В то же время низкая температура и высокая влажность воздуха могут увеличить срок их существования, отмечают ученые.

Чтобы уменьшить распространение коронавируса, авторы исследования предлагают больницам дезинфицировать поверхности растворами с составом гипохлорит натрия, перекиси водорода или этанола.

Ученые надеются, что полученные результаты будут эффективны и в борьбе с новым типом коронавируса – COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 тыс. 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 369 - летальные.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По последним данным китайских властей, число умерших в КНР вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. лиц. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651. Выздоровели – 5 тыс. 646 человек.