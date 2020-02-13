В мире зарегистрировано более 60 тысяч случаев заболевания коронавирусом – Минздрав

80% всех случаев COVID-19 зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

По состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 тыс. 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 369 - летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что резкое увеличение количества случаев связано с новым методом диагностики заболевания, который начали использовать в провинции Хубэй. Этот метод, кроме лабораторных исследований и характерных симптомов, предполагает использование компьютерной томографии легких для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

В Минздраве также уточнили, что 80% всех случаев COVID-19 зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

За пределами Китая выявлено 455 человек, инфицированных новым коронавирусом, в 24 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По последним данным китайских властей, число умерших в КНР вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. лиц. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651. Выздоровели – 5 тыс. 646 человек.