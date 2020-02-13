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Названы восстанавливающие работу кишечника продукты

13:12, 13 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Это - кокос, лосось, малина, лимон и перечная мята, сообщает портал Focus.de.

По словам специалистов, продукты на основе кокоса обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

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Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Остановить воспалительный процесс в кишечнике помогут жирные сорта рыбы.

Малина попала в перечень наиболее полезных для кишечника продуктов благодаря высокому содержанию клетчатки. Ее употребление поможет предотвратить запоры.

Лимоны содержат много витамина C, поддерживающего здоровый бактериальный баланс в организме.

Ранее сообщалось, что избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака

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