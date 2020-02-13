Названы восстанавливающие работу кишечника продукты

Специалисты напоминают, что от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы.

Медики перечислили продукты, употребление которых поможет восстановить слизистую оболочку кишечника. Это - кокос, лосось, малина, лимон и перечная мята, сообщает портал Focus.de. По словам специалистов, продукты на основе кокоса обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами. Читайте такжеВ мире зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника. Остановить воспалительный процесс в кишечнике помогут жирные сорта рыбы. Малина попала в перечень наиболее полезных для кишечника продуктов благодаря высокому содержанию клетчатки. Ее употребление поможет предотвратить запоры. Лимоны содержат много витамина C, поддерживающего здоровый бактериальный баланс в организме. Ранее сообщалось, что избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

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