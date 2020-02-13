Названы восстанавливающие работу кишечника продукты
Медики перечислили продукты, употребление которых поможет восстановить слизистую оболочку кишечника.
Это - кокос, лосось, малина, лимон и перечная мята, сообщает портал Focus.de.
По словам специалистов, продукты на основе кокоса обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.
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Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Остановить воспалительный процесс в кишечнике помогут жирные сорта рыбы.
Малина попала в перечень наиболее полезных для кишечника продуктов благодаря высокому содержанию клетчатки. Ее употребление поможет предотвратить запоры.
Лимоны содержат много витамина C, поддерживающего здоровый бактериальный баланс в организме.
Ранее сообщалось, что избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.