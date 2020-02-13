Названы пять продуктов-"убийц" здоровья
Отказавшись от ряда продуктов, можно существенно улучшить состояние своего организма.
Так, эксперты MedikForum составили перечень продуктов, представляющих угрозу нашему здоровью.
5 опасных продуктов
1. Обработанное мясо
Обработанные мясные продукты - бекон, сосиски, колбасы обеспечивают двойной риск заболевания. Насыщенный жир вызывает воспаление, а консервирующие нитраты и нитриты напрямую связаны с раком.
Читайте такжеВ мире зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
2. Рафинированные углеводы
Белый хлеб, конфеты, выпечка и т.д. одновременно повышают уровень сахара в крови и воспаление. Такие скачки повышает уровень воспалительных цитокинов в крови.
3. Трансжиры
Большое количество выпечки и полуфабрикатов содержат трансжиры, а худшими из них являются крекеры, печенье, пирожные изготовленные промышленным способом.
4. Соль
Соль является важным питательным веществом, которого мы не можем избежать - она важна для здоровья. Соль работает в сотрудничестве с калием, чтобы регулировать кровяное давление и функцию почек. Диета западного человека содержат слишком много соли - именно ее переизбыток приводит к проблемам, в худшем случае - к раку.
5. Добавленный сахар
Употребление в пищу слишком большого количества сахара приводит к резкому увеличению уровня конечных продуктов гликирования (AGE) в кровотоке. Это происходит, когда он взаимодействует с белком или жиром. Чрезмерное количество "белого яда" связывают с преждевременным старением, диабетом и сердечными заболеваниями.