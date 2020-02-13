В мире зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания

Жертвами заболевания стали 15 человек.

В Нигерии в штате Бенуэ зафиксирована вспышку неизвестного заболевания, жертвами которого уже стали 15 человек.

Издание Daily Express сообщает о 104 случаях заражения. При этом власти подчеркнули, что этот вирус - не коронавирус COVID-19, бушующий в Китае.

Читайте такжеНа круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая заболевания коронавирусом

Первые случаи неизвестного заболевания были зафиксированы в Нигерии еще в январе. Его основные симптомы: отек желудка, тошнота, рвота, диарея, головная боль.

Первоначально медики подумали, что вновь началась вспышка лихорадки Ласса, поскольку симптоматика заболевания весьма похожа.

Лечение заболевания пока разработать не удалось. Медики в лабораториях сообщают, что это "что-то новое", с чем им еще не приходилось сталкиваться.

Как сообщалось, в Китае число умерших вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. человек.

Как сообщает CGTN, количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651.