В мире зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
В Нигерии в штате Бенуэ зафиксирована вспышку неизвестного заболевания, жертвами которого уже стали 15 человек.
Издание Daily Express сообщает о 104 случаях заражения. При этом власти подчеркнули, что этот вирус - не коронавирус COVID-19, бушующий в Китае.
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Первые случаи неизвестного заболевания были зафиксированы в Нигерии еще в январе. Его основные симптомы: отек желудка, тошнота, рвота, диарея, головная боль.
Первоначально медики подумали, что вновь началась вспышка лихорадки Ласса, поскольку симптоматика заболевания весьма похожа.
Лечение заболевания пока разработать не удалось. Медики в лабораториях сообщают, что это "что-то новое", с чем им еще не приходилось сталкиваться.
Как сообщалось, в Китае число умерших вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. человек.
Как сообщает CGTN, количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651.