В китайской провинции Хубей сменили критерии диагностики: число больных коронавирусом резко возросло

Общее число подтвержденных случаев в провинции Хубэй достигло 48 206.

В китайской провинции Хубэй за сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19. Кроме того, за сутки от болезни скончалось 242 человека.

Читайте такжеУкраинцы в Ухане пожаловались, что правительство "кормит обещаниями" и не забирает их (видео)

Об этом сообщает «Xinhuanet», ссылаясь на местные органы по делам здравоохранения.

Как сообщил Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй, эта цифра включала 13 332 клинически диагностированных случая, которые с четверга рассматриваются как подтвержденные случаи.

Комитет заявил, что корректировка способа классификации позволяет тем, у кого клинически диагностировано заболевание, своевременно получить стандартное лечение.

В результате общее число подтвержденных случаев в провинции Хубэй достигло 48 206.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.