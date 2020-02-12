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Коронавирус: круизный лайнер Diamond Princess “освободят” из карантина в Японии через неделю

15:09, 12 февраля 2020
Зарубежные новости
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Круизный лайнер Diamond Princess / REUTERS

Круизное судно The Diamond Princess, которое поместили на карантин в японском порту Йокогама из-за вспышки коронавируса нового типа, “освободят” 19 февраля.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на оператора судна Princess Cruises.

На корабле с 4 февраля удерживаются более 3700 человек - пассажиров и членов экипажа. 

Японские власти подтвердили 175 случаев заражения новым коронавирусом на судне Diamond Princess. Это самый большой очаг распространения болезни за пределами Китая. 

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. 

Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа.

У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.  

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