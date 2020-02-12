Британец отдохнул на курорте и невольно заразил коронавирусом минимум девять человек

Сам бизнесмен подхватил вирус во время визита в Сингапур.

Бизнесмен Стив Уолш заразил коронавирусом по меньшей мере девять человек во время пребывания во французских Альпах после заражения вирусом в Сингапуре.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Уолш подхватил коронавирус во время своего визита в Сингапур, где принимал участие в конференции в отеле Grand Hyatt.

Именно эта конференция, как предполагают, стала началом "цепи" заражений: 24 января Уолш вылетел на французский горнолыжный курорт Ле-Контамин-Монжуа, где провел 4 дня. После этого во Франции подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом у гостей из Великобритании, среди которых - 9-летний ребенок.

По словам местного представителя здравоохранения Жана-Ива Гралла, инфицированные контактировали с Уолшем.

Отдохнув в горах Уолш отбыл в Лондон. Впоследствии в Британии подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом: пациенты подхватили инфекцию во Франции. Коронавирус также диагностировали на Майорке у еще одного британца, который перед тем отдыхал на горнолыжном курорте.

Самого Стива Уолша, когда диагноз подтвердился, отправили в изолятор в больнице. Сейчас, по словам британца, он уже выздоровел.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.