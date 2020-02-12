Названа опасность приема пищи после 18:00
16:39, 12 февраля 2020Зарубежные новости
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Важно не только то, что вы едите, но и когда.
Чем опасен поздний прием пищи / фото pixabay.com
Выяснилось, что чем больше женщина ест, тем хуже здоровье ее сердца. А еще на здоровье организма в целом влияет время приема пищи.
Это доказали ученые Американской кардиологической ассоциации, пишет The Daily Mail.
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А если ограничивать время приема пищи (не есть после 18:00), можно обратить вспять даже развитие диабета второго типа.
Так, у поглощающих ужин за час до сна контроль сахара в крови снижается.
Отмечается, что если люди употребляют более половины суточных калорий во второй половине дня (после 18:00), то весят на 25% больше тех, кто основные приемы пищи перенес на светлое время суток.
Ранее сообщалось, что избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
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