Названа опасность приема пищи после 18:00

Важно не только то, что вы едите, но и когда.

Выяснилось, что чем больше женщина ест, тем хуже здоровье ее сердца. А еще на здоровье организма в целом влияет время приема пищи.

Это доказали ученые Американской кардиологической ассоциации, пишет The Daily Mail.

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А если ограничивать время приема пищи (не есть после 18:00), можно обратить вспять даже развитие диабета второго типа.

Так, у поглощающих ужин за час до сна контроль сахара в крови снижается.

Отмечается, что если люди употребляют более половины суточных калорий во второй половине дня (после 18:00), то весят на 25% больше тех, кто основные приемы пищи перенес на светлое время суток.

Ранее сообщалось, что избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.