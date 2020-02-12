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Девушка нанесла на лицо дешевую маску и поплатилась (фото)

12:13, 12 февраля 2020
Зарубежные новости
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Девушка не ожидала такой реакции на косметику / фото The Sun

Девушка купила дешевую кокосовую маску марки Health Point LTD. Об этом сообщает портал The Sun.

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После нанесения косметического средства Кэндис почувствовала жжение и решила сразу смыть маску.

Тогда Патерсон приложила к лицу холодный компресс и нанесла смягчающий крем. 

Несмотря на все усилия девушки, покрасневшая кожа начала слезать, будто это солнечный ожог.

Британка направила жалобу косметическому бренду, но ответа пока не получила.

Ранее ученые выяснили, что 9 из 10 косметических средств и средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами - в том числе стафилококком и кишечной палочкой, и обладатели косметики регулярно наносят эти бактерии себе на лицо.

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