Девушка нанесла на лицо дешевую маску и поплатилась (фото)

Британка направила жалобу косметическому бренду, но ответа пока не получила.

После применения дешевой маски лицо 29-летней Кэндис Патерсон покраснело, а кожа начала отшелушиваться.

Девушка купила дешевую кокосовую маску марки Health Point LTD. Об этом сообщает портал The Sun.

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После нанесения косметического средства Кэндис почувствовала жжение и решила сразу смыть маску.

Тогда Патерсон приложила к лицу холодный компресс и нанесла смягчающий крем.

Несмотря на все усилия девушки, покрасневшая кожа начала слезать, будто это солнечный ожог.

Британка направила жалобу косметическому бренду, но ответа пока не получила.

Ранее ученые выяснили, что 9 из 10 косметических средств и средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами - в том числе стафилококком и кишечной палочкой, и обладатели косметики регулярно наносят эти бактерии себе на лицо.