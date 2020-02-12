Девушка нанесла на лицо дешевую маску и поплатилась (фото)
После применения дешевой маски лицо 29-летней Кэндис Патерсон покраснело, а кожа начала отшелушиваться.
Девушка купила дешевую кокосовую маску марки Health Point LTD. Об этом сообщает портал The Sun.
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После нанесения косметического средства Кэндис почувствовала жжение и решила сразу смыть маску.
Тогда Патерсон приложила к лицу холодный компресс и нанесла смягчающий крем.
Несмотря на все усилия девушки, покрасневшая кожа начала слезать, будто это солнечный ожог.
Британка направила жалобу косметическому бренду, но ответа пока не получила.
Ранее ученые выяснили, что 9 из 10 косметических средств и средств для нанесения макияжа загрязнены потенциально смертоносными микробами - в том числе стафилококком и кишечной палочкой, и обладатели косметики регулярно наносят эти бактерии себе на лицо.